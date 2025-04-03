KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yılı kutlanıyor

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Karabük Belediyesinin ev sahipliğinde "3 Gün 3 Gece 3 Nisan" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, mehteran eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

Vali Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri, Demir Çelik Lisesi'nin önünden Yenişehir Atatürk Anıtı'na kadar Karabük Belediyesi bando takımı eşliğinde yürüdü. Burada Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Yavuz, yaptığı konuşmada, 3 Nisan 1937'nin, Cumhuriyet'in genç ve dinamik yapısının sanayinin gücüyle şekillenmeye başladığı, insan emeği ve alın terinin demirle buluştuğu tarihsel dönüm noktası olduğunu belirtti.

Çeltik tarlalarındaki toprağın KARDEMİR'in ilk üretim alanına dönüşmesinin yalnızca Karabük'ün değil Türkiye'nin ekonomik kalkınma yolunda attığı ilk adımlardan birisi olduğunu vurgulayan Yavuz, "Bugün Karabük'ün her başarısının temeli, 3 Nisan 1937'de atılan bu büyük hamleyle başlamıştır." dedi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, kentin varoluşunun KARDEMİR'in kuruluşuyla başladığına değinerek, "Bugün bu şehirde gelişmişlik ve uygarlık adına ne varsa KARDEMİR sayesindedir." değerlendirmesinde bulundu. KARDEMİR Genel Müdürü Dursunali Yaşacan da bugün ülkelerin kalkınmışlık düzeyini belirleyen ölçütlerden birisinin de çelik tüketimi olduğunu ifade etti. Geçen yıl dünyada 1 milyar 840 milyon ton, Türkiye'de 36,9 milyon ton çelik üretildiğini aktaran Yaşacan, KARDEMİR'in ise 2,5 milyon tonu aşan ham çelik üretimiyle rekor kırdığını bildirdi. Yaşacan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün hedefimiz 3,5 milyon tona ulaşmaktır. Biliyoruz, mevcut yerleşim ve lojistik şartlar içinde bu kolay ulaşılabilecek rakam değil ama yine biliyoruz ki KARDEMİR'de bu altyapı mevcut ve bizi bu hedefe ulaştıracak yaklaşık 5 bin kişilik büyük bir çalışma ekibimiz var. Türkiye bugün demir çelik üretiminde dünyanın en büyük 8'inci ülkesi olmuşsa bu, çeliğin doğduğu bu kent sayesinde olmuştur. Burada yetişen beyinler, buranın yetiştirdiği nitelikli kadrolar ülkemizin dört bir yanına dağılmış, Türkiye'yi çelik sektöründe söz sahibi yapmıştır."

KARDEMİR'in, katma değeri yüksek ürün üretimine yönelik yatırımlarıyla ürün yelpazesini genişlettiğini, bazı kalemlerde Türkiye'nin tek üreticisi konumuna geldiğini aktaran Yaşacan, şöyle devam etti: "KARDEMİR, Türkiye'nin tek ray üreticisidir. KARDEMİR, Türkiye'nin tek demir yolu teker üreticisidir. KARDEMİR, Türkiye'nin tek ağır profil üreticisidir. KARDEMİR, Türkiye'nin 5,5 milimetre çaptan 55 milimetreye kadar kangal üreten tek kuruluşudur. KARDEMİR'in kullandığı 2 milyon tonu aşan demir cevheri, Zonguldak, Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Balıkesir, Bingöl, Erzincan, Elazığ ve Malatya illerinden Karabük'e taşınmaktadır. KARDEMİR, TCDD'nin toplam taşıma kapasitesinin yaklaşık yüzde 25'ini tek başına kullanan bir büyüklüktür. Bu açıdan bakıldığında KARDEMİR sadece Karabük için değil, bu saydığımız iller ve üretim kuruluşları için de hayati öneme sahip bir şirkettir." Konuşmaların ardından şiir ve kompozisyon okundu, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince hediyeler verildi, halk oyunları gösterileri sunuldu.