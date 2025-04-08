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        Karabük Üniversitesinden yaşlılara "sanal ilk yardım eğitimi" projesi

        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yaşlı bireylere yönelik sanal ilk yardım eğitimi projesi geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 16:23 Güncelleme: 08.04.2025 - 16:23
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        Karabük Üniversitesinden yaşlılara "sanal ilk yardım eğitimi" projesi
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        Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yaşlı bireylere yönelik sanal ilk yardım eğitimi projesi geliştirildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıdığı belirtilen projeyle yaşlı bireyler için sanal gerçeklik destekli 15 farklı ilk yardım senaryosu hazırlandı.

        "Artırılmış Gerçeklik ile Geriatrik Bireylerde İlk Yardım Eğitimi" projesi kapsamında, sanal gerçeklik teknolojisiyle desteklenen proje, KBÜ'nün koordinatörlüğünde Gazi Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, HHK GmbH Humane Häusliche Krankenpflege (Almanya), ASG Pflege GmbH (Almanya) ve SosuSv. Kirili Metodij (Kuzey Makedonya) ortaklığıyla yürütüldü.

        Proje kapsamında geliştirilen 15 farklı modül, geriatrik bireylerde en sık karşılaşılan ilk yardım senaryolarını kapsıyor.

        Temel yaşam desteği, solunum yollarına yabancı cisim kaçması, hipertansiyon, sıcak çarpması ve donma gibi durumlar, sanal gerçeklik ortamında birebir deneyimlenebiliyor.

        Eğitim programı, özellikle öğrenciler ve sağlık çalışanlarının uygulamalı deneyimle ilk yardım becerilerini geliştirmesini hedefliyor.

        Sanal gerçeklik gözlüğü ve özel sensörlü kollarla desteklenen sistem, öğrencilerin gerçek hayatta uygulama yapma imkanı bulamayacağı senaryoları interaktif biçimde deneyimlemesine olanak tanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen KBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dürdane Yılmaz Güven, "Toplamda 15 farklı aplikasyon geliştirildi ve bu uygulamaların her biri üç dilde kullanılabiliyor. Sistem yalnızca Türkiye'de değil, Almanya'da ve İngilizce konuşulan tüm ülkelerde uygulanabilir." ifadesini kullandı.

        Uygulamanın eğitimdeki katkılarına değinen Güven, şunları kaydetti:

        "Etkileşimli yapısı sayesinde öğrenciler, gerçek hayatta karşılaşmaları zor olan durumları sanal ortamda birebir uygulayabiliyor. Bu sistem yaşlı bakım merkezlerinde, huzurevlerinde, klinik eğitimde, hastanelerde ve okullarda rahatlıkla kullanılabilir. Öğrenciler her bir senaryoyu bu sistemle deneyimleyebiliyor ve adeta o anı yaşıyormuş gibi hissediyor. Yapılan çalışmalar da gösteriyor ki öğrenciler bu uygulamalar sayesinde gerçek hayatta çok daha kolay ve başarılı müdahalelerde bulunabiliyor."

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