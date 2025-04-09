KARDEMİR'de 17. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) ve Özçelik-İş Sendikası arasında 17. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, şirketin genel müdürlük binası toplantı salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, her zaman olduğu gibi çalışanıyla barışık KARDEMİR yapısının imza altına alındığı bir sözleşmeyi imzalayacaklarını söyledi.

Sürecin biraz uzun sürdüğünü belirten Demir, "Her iki taraf da yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalıştı. İçinden geçtiğimiz dönem, sektörün durumu malum ancak Karabük, Türkiye ağır sanayisinin kalbi. KARDEMİR, bizim ilk ağır sanayi tesislerimizden birisi." dedi.

Demir, Karabük'ün işçi şehri olduğunu ve KARDEMİR'in ideallerine erişmesi, çok daha güçlü yarınlara yürümesinin lokomotifinin çalışanlar olduğunu vurgulayarak, "Çalışanının memnun olmadığı, işvereni ile omuz omuza, el ele, kol kola olmadığı bir KARDEMİR'in bir yere gidebileceğine inanmıyoruz. Hiçbir zaman işçinin kesesinden, cebinden keserek tasarruf edilebileceğine, şirketin kalkınabileceğine inanmış kültürümüz yok." diye konuştu.

Bundan sonra atacakları her adımda fabrikanın iyileştirilmesi, veriminin artırılmasına odaklanacaklarını dile getiren Demir, şunları kaydetti: "KARDEMİR'in daha karlı, daha verimli, daha atak yarınlara doğru çok daha güvenli adımlarla yürüyen bir şirket olmasının temelini inşallah attık. Bu temelde çalışan arkadaşlarımızla, var gücümüzle şirketimizi daha ileriye taşımak, daha karlı hale getirmek için elimizden gelen her türlü fedakarlığı beraberce yapacağımıza inancımız tamdır. Bu anlayış içinde toplu iş sözleşmemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün kem gözlere, kem sözlere, dışarıdan gazel okuyanlara inat bizler bu adımın ülkemiz için, KARDEMİR için, Karabük için ne kadar hayırlı olduğunu ele ele ispat edeceğiz. Bu azim ve kararlılık içindeyiz." Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci de sendika ile KARDEMİR ve emekçilerinin aile gibi olduğunu ifade etti. Bu anlayışla toplu iş sözleşmesi masasına oturduklarını dile getiren Değirmenci, "Bu anlayışla müzakerelerimizi yapıp, el sıkışarak ayrıldık. 40 yıla yakın sendikacılık hayatımın en kolay toplu iş sözleşmesini imzalama şerefini bana ve yönetimime yaşatan Yönetim Kurulu Başkanı'ma ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim. Biz KARDEMİR'siz, KARDEMİR de bizsiz olamaz. Biz burada doğduk, Türkiye'de büyüdük." ifadelerini kullandı.