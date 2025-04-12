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        Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği sona erdi

        Karabük'te gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 15:30 Güncelleme: 12.04.2025 - 15:30
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        Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği sona erdi
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        Karabük'te gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 47 ilden 414 sporcu mücadele etti.

        Müsabakaların sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyelerince verildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sporcuların başarılarından dolayı tebrik etti.

        Gençlerin spora olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Güven, bu tür organizasyonların sporun tabana yayılması ve yetenekli sporcuların keşfedilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

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