Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği sona erdi

Karabük'te gerçekleştirilen Okul Sporları Gençler Türkiye Boks Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 47 ilden 414 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyelerince verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, sporcuların başarılarından dolayı tebrik etti.

Gençlerin spora olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Güven, bu tür organizasyonların sporun tabana yayılması ve yetenekli sporcuların keşfedilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.