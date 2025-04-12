Karabük'te 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te 2 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karabük'te 2 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayabaşı Mahallesi Kavaklıdere Caddesi'nde 2 katlı evin bodrum katında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.
Öte yandan dumandan etkilenen anne kedi ve 6 yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
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