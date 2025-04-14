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        Karabük'te heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde heyelan sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 16:34 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:35
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        Karabük'te heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde heyelan sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Tayyip köyü Pazaryeri Mahallesi'nde kar yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolun, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda tekrar ulaşıma açıldığı bildirildi.

        Açıklamada, vatandaşlara, heyelan riski taşıyan bölgelerde dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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