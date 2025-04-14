Karabük'te heyelan nedeniyle kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde heyelan sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde heyelan sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Tayyip köyü Pazaryeri Mahallesi'nde kar yağışının ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan yolun, ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda tekrar ulaşıma açıldığı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşlara, heyelan riski taşıyan bölgelerde dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.
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