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        Karabük'te cipin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 19:26 Güncelleme: 18.04.2025 - 21:08
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        Karabük'te cipin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

        B.T. idaresindeki 78 ABY 280 plakalı cip, Karabük-Kastamonu kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile yanındaki S.C. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.C'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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