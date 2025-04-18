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        "İşte Birlik, Güçte Birlik Karabük" projesinin eylem planı tanıtıldı

        Karabük Valiliğince hazırlanan "İşte Birlik Güçte Birlik Karabük Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi" kapsamında hazırlanan eylem planı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 20:17 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:17
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        "İşte Birlik, Güçte Birlik Karabük" projesinin eylem planı tanıtıldı
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        Karabük Valiliğince hazırlanan "İşte Birlik Güçte Birlik Karabük Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi" kapsamında hazırlanan eylem planı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

        Kamu ile sivil toplum kuruluşları arasında güçlü işbirliği modeli oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında hazırlanan eylem planı, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

        Programda konuşan Vali Mustafa Yavuz, projeyle kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği kültürünü güçlendirmeyi ve sürdürülebilir yönetişim modeli oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Yavuz, planın 11 ana başlık, 46 alt başlık ve 188 faaliyet başlığı şeklinde şekillendiğini aktararak, "Afet ve acil durum yönetimi, toplumsal dayanışma, bağımlılıkla mücadele, kalkınma, kadın ve çocuk hakları, özel gereksinimli bireylerin desteklenmesi, eğitim, gençlik çalışmaları, kent kültürü ve tanıtım gibi pek çok hayati alanı kapsayan bu plan, Karabük'ün ihtiyaçlarına yönelik somut çözümler sunmaktadır." dedi.

        Bugün itibarıyla Valilik koordinasyonunda ilgili bakanlıklara sunulmak üzere 21 proje hazırlandığını dile getiren Yavuz, "2025 yılı boyunca bu projeleri hayata geçirmek ve eylem planındaki hedefleri somut çıktıları hayata geçirmek ve desteklemek temel hedefimizdir. Bu çalışmaları hazırlarken yalnızca sayısal verilerle değil, sahadan gelen gerçek hayat hikayeleriyle hareket ettik." diye konuştu.

        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin de sivil toplumun, bireylerin kendi iradeleriyle oluşturdukları, gönüllülük esasına dayalı işleyen, toplumsal sorunlara duyarlılık gösteren örgütlü yapılar olduğunu belirterek, kamu ve sivil toplum işbirliğinin, çok yönlü toplumsal kalkınma modeli olduğunu kaydetti.

        Açılış konuşmasının ardından Karabük Valiliği Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan tarafından eylem planının tanıtım sunumu gerçekleştirildi.

        Toplantıya, Vali Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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