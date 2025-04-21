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        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı

        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:49 Güncelleme: 21.04.2025 - 18:05
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        İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası Karabük'te başladı
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        Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası, Karabük'te başladı.

        Yenimahalle Spor Salonu'nda açılış seremonisi gerçekleşen şampiyonada, çok sayıda takım mücadele ediyor.

        Açılış programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Milli Eğitim İl Müdürü Nevzat Akbaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, hizmet ve şube müdürleri ile sporcular ve vatandaşlar katıldı.

        Güven, burada yaptığı konuşmada, Karabük'ün böylesine anlamlı ve özel bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Güven, "İşitme engelli sporcularımızın azmi ve başarısı, hepimize örnek oluyor. Bu organizasyonun dostluk, kardeşlik ve fair play ruhu içerisinde geçmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Şampiyona, 26 Nisan'da sona erecek.

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