Karabük'te şehir merkezine inen ayı kamerada
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehir merkezine inen ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehir merkezine inen ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bağlarbaşı Mahallesi'ne gelen ayı, evlerin bahçesine girerek yiyecek aradı.
Bahçe duvarlarına tırmanan ve sonrasında sokağa atlayan ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.
Ayının mahallede dolaştığı anlar, çevredeki evlerin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
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