Karabük'te 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'te 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.
Fevzi Çakmak Mahallesi Mesut Efendi Sokak'taki 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Ev sahibi F.T. yangına sebebiyet verdiği iddiasıyla evde oturduğunu belirttiği M.B'den şikayetçi oldu.
Bu arada yangında 3 kedinin öldüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.