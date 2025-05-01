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        Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

        Karabük'te sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:59 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:59
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        Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
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        Karabük'te sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezi ve ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.

        Sağanağın ardından Safranbolu ilçesine bağlı Sarıahmetli köyünde bazı bahçelerde su birikintisi oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri çalışma yaptı.

        Köy sakinlerinden Satiye Koç AA muhabirine, sağanağın ardından derenin taştığını ve su basan ekili bahçelerin de zarar gördüğünü belirterek, zararının karşılanmasını istedi.

        Ovacık, Eskipazar ve Eflani ilçelerinde de dolu etkili oldu.

        Yağışın ardından ise gökkuşağı ortaya çıktı.

        Meteoroloji yetkilileri sel ve su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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