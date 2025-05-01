Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu

Meteoroloji yetkilileri sel ve su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Ovacık, Eskipazar ve Eflani ilçelerinde de dolu etkili oldu.

Köy sakinlerinden Satiye Koç AA muhabirine, sağanağın ardından derenin taştığını ve su basan ekili bahçelerin de zarar gördüğünü belirterek, zararının karşılanmasını istedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ve AFAD ekipleri çalışma yaptı.

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