Karabük'te kontrolden çıkan öğrenci servisi iş yerine girdi

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sadettin O. idaresindeki 78 S 6046 plakalı minibüs, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde kontrolden çıkarak tütün ürünleri satan iş yerine girdi.

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