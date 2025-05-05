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        Karabük'te kontrolden çıkan öğrenci servisi iş yerine girdi

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servis aracının iş yerine girmesi sonucu hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 18:15 Güncelleme: 05.05.2025 - 18:24
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        Karabük'te kontrolden çıkan öğrenci servisi iş yerine girdi
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servis aracının iş yerine girmesi sonucu hasar oluştu.

        Sadettin O. idaresindeki 78 S 6046 plakalı minibüs, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde kontrolden çıkarak tütün ürünleri satan iş yerine girdi.

        Kaza sonucu minibüste ve iş yerinde hasar oluştu.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza anında iş yerinde olan Hüseyin Gürbüztürk, gazetecilere, "İçerdeydim. Direkt içeri girdi. Aramda 30 santimetre yoktu. Sandalye kurtardı. Bugün açılışını yapacaktık." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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