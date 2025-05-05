Karabük'te kontrolden çıkan öğrenci servisi iş yerine girdi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servis aracının iş yerine girmesi sonucu hasar oluştu.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan öğrenci servis aracının iş yerine girmesi sonucu hasar oluştu.
Sadettin O. idaresindeki 78 S 6046 plakalı minibüs, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde kontrolden çıkarak tütün ürünleri satan iş yerine girdi.
Kaza sonucu minibüste ve iş yerinde hasar oluştu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza anında iş yerinde olan Hüseyin Gürbüztürk, gazetecilere, "İçerdeydim. Direkt içeri girdi. Aramda 30 santimetre yoktu. Sandalye kurtardı. Bugün açılışını yapacaktık." dedi.
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