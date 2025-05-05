Karabük Üniversitesi, Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı'nda Türkiye birincisi oldu

Karabük Üniversitesi, üniversite öğrenci topluluklarının projelerine destek sağlamak amacıyla uygulanan Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı'nda (ÜNİDES) 113 proje ile Türkiye birinciliğini elde etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, AA muhabirine, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği ÜNİDES programı kapsamında Karabük Üniversitesinin 4 dönem sonunda kabul edilen proje sayısı bakımından Türkiye birinciliğini kazandığını söyledi.

Bu başarının öğrenci kulüplerinin yoğun çalışmasının önemli bir ürünü olduğunu belirten Kırışık, "Uyumlu bir çalışmanın sonucu olarak bu başarı gerçekleşti. Hem öğrenci kulüplerimiz hem Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız hem Araştırma Destek Koordinatörlüğümüz hem Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Genç Ofisimizin de birlikte uyumlu çalışması sonucunda ortaya çıkan önemli bir başarı tablosu oldu." dedi.

Kırışık, öğrencilerin bu programlarla proje yapma kültürünü öğrendiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: