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        Karabük'te orman işçilerinin bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı

        Karabük'te orman işçileri tarafından bulunan ayı yavrusu, koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:54
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        Karabük'te orman işçilerinin bulduğu ayı yavrusu koruma altına alındı
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        Karabük'te orman işçileri tarafından bulunan ayı yavrusu, koruma altına alındı.

        Keltepe'de çalışan yapan işçiler, ormanlık alanda ayı yavrusu olduğunu fark etti.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri hayvanı teslim aldı.

        Ayı yavrusu, koruma altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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