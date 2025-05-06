Karabük'te "Kadınlar ve Çocuklar Birlikte Öğreniyor" projesinin tanıtımı yapıldı

Karabük'te, Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) "Kadınlar ve Çocuklar Birlikte Öğreniyor" projesinin tanıtımı yapıldı.

Yenişehir Mahallesi'ndeki KADEM Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan KADEM Karabük Temsilcisi Nurmelek Danışmaz Akgün, kadınların iş gücüne katılımı, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen, yoksulluğun azaltılmasında önemli rol oynayan bir faktör olduğunu söyledi.

İş gücü piyasasında istihdam edilen kadınların, ekonomik özgürlük kazanmanın yanı sıra kendine güven ve toplumsal saygı elde ederek hem bireysel hem de aileleri açısından önemli kazanımlar sağladığını belirten Akgün, "Bu doğrultuda dezavantajlı kadınların kamusal alanda daha aktif rol almasını sağlamak, el becerilerini geliştirmek ve ürettikleri ürünlerden elde ettikleri gelirle bireysel ekonomilerine katkı sunmaları hedeflenmektedir." dedi.

Akgün, dezavantajlı ailelerden seçilecek 15 anne ve 15 çocuğun proje kapsamında destekleneceğini bildirerek, "Anneler eğitim ve atölyelere katılırken, çocukların etüt ve etkinliklerden faydalanması sağlanacaktır. Proje, Karabük ilinde uygulanacaktır. Kadınlara yönelik atölye kurulması ve yanlarında getirmek durumunda oldukları 7-14 yaş arası çocukları için etüt-etkinlik alanı oluşturulması planlanmaktadır. Üniversite öğrencilerinin de katkısıyla düzenlenecek ritmik faaliyetler ile hem kadınlar kazanılacak hem de dezavantajlı çocuklara devlet eliyle destek sunulacaktır." diye konuştu.