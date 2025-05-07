Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu
Karabük'te sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Karabük'te sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezi ve ilçelerde sağanak etkisini gösterdi.
Sağanağın ardından yollarda su birikintisi oluştu, sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
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