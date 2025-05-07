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        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yürüyüş yapıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 22:22 Güncelleme: 07.05.2025 - 22:33
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        26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yürüyüş yapıldı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında yürüyüş yapıldı.

        Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüş, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

        Burada konuşan Safranbolu Belediyesi Başkanı Elif Köse, kültürün, sanatın ve sinemanın kalbinin attığı Safranbolu'da köklü bir geleneğin, emeğin ve vizyonun ürünü olan festivalin coşkusunu paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Daha sonra CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Belediye Başkanı Köse, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve diğer protokol üyelerince festival meşalesi yakıldı.

        Etkinlik kapsamında Retrobüs Grubu konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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