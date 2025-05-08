Karabük Belediyesi mayıs ayı belediye meclis toplantısı yapıldı
Karabük Belediyesi mayıs ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Karabük Belediyesi mayıs ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda gündem maddeleri AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve CHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 29 Nisan'da düzenlenen basın toplantısında ulaşım konusundaki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Mevcut ulaşım altyapısının yetersizliği hepimizin malumu. Mevcut ulaşım altyapısı emekli kartlarıyla yapılan sınırsız binişler karşısında yetersiz kalıyor. Özellikle 65 yaş altı sınırsız biniş hakkında yeni düzenlemeye ihtiyacımız var. Emeklilerimizin sınırsız binişleri tamamen kaldırılmayacak ancak kamu kaynaklarının daha adil kullanımı ve ulaşım konforunun artırılması amacıyla bazı yeni düzenlemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.
Çetinkaya, emeklilere yönelik ücretsiz ulaşım konusunda da yanlış anlaşılmaları gidermek istediğine değinerek, şöyle devam etti:
"Hiçbir şekilde mağduriyet oluşturmak istemiyoruz. Tam tersine, daha düzenli, adil ve sürdürülebilir sistem kurmayı hedefliyoruz. Konuyla ilgili emekli dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla istişare içindeyiz. Önümüzdeki 1 ay içinde detaylı çalışma yaparak konuyu tekrar meclisimizin gündemine getireceğiz. Ücretsiz ulaşım desteği devam edecek ancak sınırsız binişlerle ilgili yeni düzenleme getirmek için kuracağımız komisyonda çalışma yapıp konuyu meclisimizin takdirine sunacağız."
Belediyenin şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı benimsediğini vurgulayan Çetinkaya, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar hiçbir iddiayı muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız. Belediyemizin borç durumu ve mali tabloları açıktır, defalarca kamuoyuyla ve meclisimizle paylaştık. Belediyemizin kredi borcu, müteahhitlere olan borçları bellidir ve resmi kurumların onayıyla yürütülmektedir. Biz hizmet etmek için buradayız. Karabük'ün ihtiyaçlarına odaklanıyoruz ve dedikodulara zaman kaybetmiyoruz. Herkes elindeki bilgi ve belgeleri hukuka taşıyabilir, biz hukuk devletine inanıyoruz."
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