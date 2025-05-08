Karabük Belediyesi mayıs ayı belediye meclis toplantısı yapıldı

Karabük Belediyesi mayıs ayı belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantıda gündem maddeleri AK Parti, MHP, Yeniden Refah Partisi ve CHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 29 Nisan'da düzenlenen basın toplantısında ulaşım konusundaki açıklamalarının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Mevcut ulaşım altyapısının yetersizliği hepimizin malumu. Mevcut ulaşım altyapısı emekli kartlarıyla yapılan sınırsız binişler karşısında yetersiz kalıyor. Özellikle 65 yaş altı sınırsız biniş hakkında yeni düzenlemeye ihtiyacımız var. Emeklilerimizin sınırsız binişleri tamamen kaldırılmayacak ancak kamu kaynaklarının daha adil kullanımı ve ulaşım konforunun artırılması amacıyla bazı yeni düzenlemeler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, emeklilere yönelik ücretsiz ulaşım konusunda da yanlış anlaşılmaları gidermek istediğine değinerek, şöyle devam etti: