Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği sürüyor

Etkinlik kapsamında "Kung Fu Panda 4", "Her Şey Çok Güzel Olacak", "Free Guy" ve "Karayip Korsanları" filmleri de seyirciyle buluştu.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da Belediye tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programda, "Bursa Bülbülü" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

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