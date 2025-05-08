Safranbolu'da "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği sürüyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği devam ediyor.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 26. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen "Açık Hava Sinema Geceleri" etkinliği devam ediyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da Belediye tarafından Leyla Dizdar Kültür Merkezi bahçesinde yapılan programda, "Bursa Bülbülü" filminin gösterimi gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında "Kung Fu Panda 4", "Her Şey Çok Güzel Olacak", "Free Guy" ve "Karayip Korsanları" filmleri de seyirciyle buluştu.
Etkinlik yarın "Mario Kardeşler Filmi" filmi ile sona erecek.
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