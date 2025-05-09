Karabük'te UMKE eğitimleri tatbikatla tamamlandı

Karabük'te, UMKE kampı ve medikal kurtarma uygulamaları eğitimi tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deprem, sel, maden kazası ve kayıp şahıs senaryolarını içeren kapsamlı tatbikatlarla sona eren eğitim sürecinde, Karabük UMKE ekibine 22 yeni gönüllü katıldı.

Böylece mevcut 140 kişilik UMKE ekibi, yeni üyelerin de dahil olmasıyla 162 kişiye ulaşarak afet ve acil durumlara karşı daha da güçlendi.

Eğitim sürecinin sonunda katılımcı belgeleri, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, Sağlık Hizmetleri Başkanı Bekir Poçan, Destek Hizmetleri Başkanı Yüksel Korkut ve Acil Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Züleyha Alaçamlı Arslan tarafından takdim edildi.