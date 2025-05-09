Karabük Üniversitesi, KAPGEM ile kamu politikalarına bilimsel katkı sağlıyor

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Merkezi Koordinatörlüğü (KAPGEM) ile kamu politikalarına bilimsel katkı sağlıyor.

KBÜ Safranbolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi'nde düzenlenen KAPGEM tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, KAPGEM'in düşünce kuruluşu statüsünde üniversitede hayata geçmiş çok önemli bir kuruluş olduğunu söyledi.

Kırışık, üniversite olarak Türkiye'de öncülük edecek bir faaliyeti başlattıklarını ifade ederek, "Kamu politikaları alanında oluşturduğumuz araştırma geliştirme merkezimizde, aile ve sosyal hizmet politikalarından bilim politikalarına, çevre politikalarından dış politikaya, eğitim politikalarından eğitim, enerji, gelecek politikalarına, güvenlik politikalarından yerel yönetime, teknolojiye, sağlığa, kültüre, kentleşmeye, kamu yönetiminden iletişim ve medyaya, ilahiyattan hukuk politikalarına kadar çok sayıda politika masamızla Türkiye'ye fayda üretecek kamu politikaları üretiyoruz." diye konuştu.

Hedeflerinin devletin ilgili kurumlarına yol haritası belirlemek, uygulamaya çalıştıkları kamu politikalarını güçlendirmek, desteklemek, politika hazinesini çeşitlendirmek olduğunu anlatan Kırışık, "Bunu yapabildiğimiz takdirde o zaman Türkiye'de pek çok sorunun kendiliğinden çözülüverdiğini göreceğiz." dedi.

Kırışık, dünyada düşünce kuruluşlarının ana kaynağının akademisyenler olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapmak, kamu politikalarını analiz etmek, kamu politikaları alanında yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunlara çözümler üretmek gibi pek çok hedefimiz var. Türkiye ve dünyanın yerel, bölgesel ve küresel sorun oluşturabilecek konularına, alanlarına çözüm politikaları üretmek, devletimizin ve hükümetimizin kamu politikaları çalışmasına bilimsel açıdan katkı sağlamak gibi çok önemli hedeflerimiz var." Kırışık, hukuk, eğitim politikaları masalarında yapılan çalışmalardan ve üzerinde çalıştıkları uluslararası öğrenci raporundan bahsederek, "Uluslararası öğrenci politikamızı doğru belirlemek için dünyanın uluslararası öğrenci konusunda izlediği politikaları görmemizde, anlamamızda çok büyük fayda var. İşte bize bunu açık şekilde ortaya koyacak bir raporumuz olacak. Bu da bitmek üzere. İnşallah yakın zamanda Türkiye kamuoyuna ilan edeceğiz." ifadesini kullandı. Çalışmaların KAPGEM'de bütün hızıyla devam ettiğini belirten Kırışık, "Her bir çalışma masamızın ve politika masamızın bu vizyon ve misyonla çalışmalarını yürütmelerini ve ülkemiz için faydalı olacak politikaları bir an önce üretmelerini bekliyoruz. Ülkemiz için çok olağanüstü faydalar sağlayacağına inandığımız bir düşünce kuruluşu niteliğindeki KAPGEM'in ülkemize nice faydalar, hayırlar, yararlar sağlamasını, bilimin politika alanında etkin bir şekilde kullanılmasını arzu ediyoruz." dedi.