Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
H.S. (61) idaresindeki 78 BV 087 plakalı otomobil Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki yolcu A.S. (49) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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