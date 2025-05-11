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        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 12:07 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:15
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        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Karabük'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        H.S. (61) idaresindeki 78 BV 087 plakalı otomobil Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki yolcu A.S. (49) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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