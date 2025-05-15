Karabük Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında yapılan protokol kapsamında, Karabük'ün 28 mahallesinde spor alanları daha modern, işlevsel ve erişilebilir hale getirilecek.

Protokol ile mevcut sahalar yenilenerek spor donatılarıyla zenginleştirilecek, böylece vatandaşların günlük yaşamda spora daha kolay erişmesi sağlanacak.

Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın girişimleriyle hayata geçirilen işbirliği, çocukların ve gençlerin sporla daha fazla iç içe olmasını, ailelerin ise birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanlara kavuşmasını hedefliyor. Mahalle ölçeğinde planlanan yatırımlar, sporu hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlıyor.

Protokol doğrultusunda yapılacak çalışmalarla 28 mahalledeki mevcut spor alanları estetik ve işlevsel açıdan iyileştirilerek daha kullanılabilir hale getirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çetinkaya, özellikle çocukların ve gençlerin nitelikli ortamlarda spor yapabilmesini önemsediklerini belirterek, "Ailelerimizin de birlikte vakit geçirebileceği sosyal alanları güçlendiriyoruz. Karabük'te sporu tabana yaymak, gençlerimizi sporun birleştirici ruhuyla buluşturmak bizim için çok kıymetli. Bu anlamlı destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Spor Toto Teşkilat Başkanımız Sayın Mehmet Ata Öztürk'e, Karabük Milletvekillerimiz Sayın Cem Şahin ve Sayın Ali Keskinkılıç'a ve AK Parti Karabük İl Başkanımız Sayın Ferhat Salt'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.