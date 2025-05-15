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        Karabük'te engelliler, üstü açık otobüsle şehir turu yaptı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde engelliler ve aileleri, üstü açık otobüsle şehir turu yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 15.05.2025 - 18:21
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        Karabük'te engelliler, üstü açık otobüsle şehir turu yaptı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde engelliler ve aileleri, üstü açık otobüsle şehir turu yaparak eğlenceli vakit geçirdi.

        Safranbolu Belediyesince "Engelliler Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, engelliler ve aileleri üstü açık otobüsle tarihi kentte şehir turu attı, Tarihi Çarşı'da gezdi.

        Etkinliğe, Safranbolu Özel Eğitim Okulu, Safranbolu Umut Işığı, Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Safranbolu Belediyesi Engelsiz Kafe üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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