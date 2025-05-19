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        Karabük'te istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

        Karabük'te yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 16:30 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:41
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        Karabük'te istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
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        Karabük'te yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

        Adem K. (44) idaresindeki 78 AU 263 plakalı otomobil, Karabük-Eskipazar kara yolu Kayı köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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