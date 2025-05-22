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        Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kazara av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı

        Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken akrabası tarafından kazara av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 13:37 Güncelleme: 22.05.2025 - 13:37
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        Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kazara av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı
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        Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken akrabası tarafından kazara av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Mustafa K. (55) ile akrabası Hasan F. (66), mantar toplamak için akşam saatlerinde Safranbolu ilçesi Akkışla köyü Uluyayla Kızılgöl mevkisindeki ormanlık alana gitti.

        Mustafa K'nin bölgede yaban hayvanı olduğu düşüncesiyle av tüfeğiyle ateş açması sonucu Hasan F. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan F'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olayda kullanıldığı değerlendirilen yivsiz av tüfeği muhafaza altına alındı.

        Şüpheli Mustafa K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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