Bilim meraklısı çocuklar projelerini Karabük'teki şenlikte sergiledi

Karabük'te 2. Bilim Şenliği düzenlendi.

Yenimahalle Spor Salonu'ndaki şenlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Safranbolu Borsa İstanbul Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro tarafından müzik dinletisi sunuldu, Karabük Bilim Şenliği Marşı seslendirildi.

Merkez ve ilçelerden şenliğe katılan 200 öğrenci, öğretmenlerin koordinesinde hazırladıkları 65 projeyi katılımcıların ilgisine sundu.

- "Bıkmadan, asla vazgeçmeden yolumuza devam etmemiz lazım"

Açılışta konuşan Vali Mustafa Yavuz, ikincisi düzenlenen etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bugün 200 öğrencimizin 60 öğretmenimizle hazırladıkları 65 güzel ve özgün projeyi ziyaret edeceğiz." dedi.

Yavuz, etkinliğin yoğun emekle gerçekleştirildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve idarecilerimizin emeği var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen deneyelim, lütfen soralım, lütfen düşünelim. İlerleme yolunda korkmadan, çekinmeden adımlarımızı atalım. Hepinizin bildiği gibi Thomas Edison ampulü 1000. denemesinde icat etmiştir. Yani 999 kez başarısızlıkla sonuçlanan deneyini 1000. denemesinde başarmıştır. Bıkmadan, asla vazgeçmeden yolumuza devam etmemiz lazım."