GÜNCELLEME - Karabük'te ormanlık alanda mantar toplarken kazara av tüfeğiyle vurulan kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Mustafa K. (55) ile akrabası Hasan F. (66), mantar toplamak için akşam saatlerinde Safranbolu ilçesi Akkışla köyü Uluyayla Kızılgöl mevkisindeki ormanlık alana gitti.

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