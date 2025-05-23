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        Karabük'te internetten sattığı yasa dışı "casus kameralara" erişim sağlayan zanlı tutuklandı

        Karabük'te internetten sattığı yasa dışı "casus kameralara" erişim sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:13 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:13
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        Karabük'te internetten sattığı yasa dışı "casus kameralara" erişim sağlayan zanlı tutuklandı
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        Karabük'te internetten sattığı yasa dışı "casus kameralara" erişim sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, açık kaynak araştırmaları sırasında "casus kamera" olarak adlandırılan, satışı yasak gizli kameraların internet üzerinden alınıp satıldığını tespit etti.

        Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, yasaklı ürünü sattığı belirlenen E.İ'nin ikametine 11 Temmuz 2024’te düzenlenen operasyonda, çok sayıda casus kamera ve mikrofon yerleştirilmiş düzenek ele geçirildi. Zanlı hakkında “kaçakçılık” suçundan işlem yapıldı.

        Bu arada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli uzman personel tarafından söz konusu dijital materyaller üzerinde yapılan detaylı çalışmalar sonucu ulaşılan 55 bin görüntü arasında, özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini gösteren suç unsurları bulundu.

        Bunun üzerine KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen teknik ve ileri kolluk faaliyetlerinde şüphelinin sattığı IP kameralara uzaktan bağlanarak, cihazı sattığı kişilerin çok sayıda görüntüsünü depoladığı ve kayıtların 11'i çocuk 49 kişiye ait olduğu anlaşıldı.

        Soruşturma kapsamında Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 21 Mayıs'ta gözaltına alınan zanlı E.İ'nin ikametinde yapılan ikinci aramada çok sayıda gizli kamera, ses kayıt cihazı ve dijital materyal ele geçirildi.

        "Özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi" ve "müstehcenlik" suçlarından hakkında işlem yapılan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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