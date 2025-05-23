Karabük'te drift atan alkollü sürücüye 58 bin 14 lira ceza
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobiliyle drift atan alkollü sürücüye 58 bin 14 lira ceza kesildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobiliyle drift atan alkollü sürücüye 58 bin 14 lira ceza kesildi.
İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir otomobil sürücüsünün drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine yaptığı çalışmada aracın il merkezine seyrettiğini belirledi.
Otomobil, Karabük-Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durduruldu.
Yapılan kontrolde İ.G'nin 1,96 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 58 bin 14 lira cezai işlem uygulanan sürücünün belgesine 26 ay el konuldu, aracı da trafikten men edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.