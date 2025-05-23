Karabük'te drift atan alkollü sürücüye 58 bin 14 lira ceza

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 58 bin 14 lira cezai işlem uygulanan sürücünün belgesine 26 ay el konuldu, aracı da trafikten men edildi.

Yapılan kontrolde İ.G'nin 1,96 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir otomobil sürücüsünün drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine yaptığı çalışmada aracın il merkezine seyrettiğini belirledi.

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