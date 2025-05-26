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        Karabük Belediyesinden yaşlı ve engelli bireylere evde bakım hizmeti

        Karabük Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylere evde bakım hizmetini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 14:05 Güncelleme: 26.05.2025 - 14:13
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        Karabük Belediyesinden yaşlı ve engelli bireylere evde bakım hizmeti
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        Karabük Belediyesi, yaşlı ve engelli bireylere evde bakım hizmetini sürdürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal hizmet alanında hayata geçirilen örnek uygulamalarla yaşlı ve engelli vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediliyor.

        Belediye bünyesinde hizmet veren yaşlı ve engelli bakım birimi, yılda ortalama 1345 vatandaşın kişisel bakım ihtiyacını evlerinde karşılıyor.

        Hizmet kapsamında, bireyin sağlık durumu ve yaşam koşullarına göre haftalık ya da aylık periyotlarla gerçekleştirilen ziyaretlerde, saç ve tırnak kesimi, kişisel temizlik ve banyo gibi temel ihtiyaçlar uzman ekipler tarafından karşılanıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, verilen hizmetin sosyal belediyecilik vizyonunun en somut göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

        Karabük'te hiç kimsenin kendini yalnız hissetmeyeceğini belirten Çetinkaya, "Yaşlılarımızın ve engelli vatandaşlarımızın yanında olmak, bizim için sadece görev değil, insani sorumluluktur. Belediyemizin şefkat eli ihtiyaç duyulan her eve ulaşmaya devam edecek. Bu hizmet, gönüllere dokunan belediyeciliğin en güzel örneğidir." ifadesini kullandı.

        Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Karabük Belediyesi Yaşlı ve Engelli Bakım Merkezi'ne "0370 415 77 94" numaralı telefondan başvuruda bulunabiliyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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