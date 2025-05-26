Karabük'te sağanak etkili oldu
Karabük'te şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Karabük'te şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Şiddetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Kılavuzlar Mahallesi'ndeki bir öğrenci yurdunun çatısından kopan parçalar bahçeye uçtu.
Safranbolu ilçesinde ise sağanak nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi, caddelerde su birikintisi oluştu.
Meteoroloji yetkilileri sel ve su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.
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