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        Karabük'te 200 bin dekar alana hububat ekildi

        Karabük'te 200 bin dekar alana hububat ekimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 09:09 Güncelleme: 28.05.2025 - 09:09
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        Karabük'te 200 bin dekar alana hububat ekildi
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        Karabük'te 200 bin dekar alana hububat ekimi gerçekleştirildi.

        Hububat, baklagil ve yem bitkileri üretiminin ağırlıklı olduğu kentte, Araç, Soğanlı ve Eskipazar çayları boyunca oluşan vadi tabanlarında sebze tarımı da yapılıyor.

        Yaklaşık 370 bin dekar alanda tarım yapılan Karabük'te, 2024-2025 yılı üretim sezonunda 200 bin dekar alana hububat, 68 bin dekar alana ise yem bitkisi ekildi.

        5 bin dekar alana silajlık mısır ekilen ilde, Cemal Ovası'nda da yaklaşık 595 dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştiriliyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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