Karabük'ten kısa kısa

Karabük İHH Arama Kurtarma ekipleri, Karabük Üniversitesi çevresinden geçen Araç Çayı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Karabük İHH'dan yapılan açıklamaya göre, "İşte Birlik Güçte Birlik Karabük: Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi" kapsamında, Karabük İHH Arama Kurtarma ekipleri Araç Çayı'nda temizlik çalışması yürüttü.

Valilik, Belediye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü, AFAD ve Karabük İHH işbirliğiyle yapılan etkinlikte, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının ortak katılımıyla çevreye duyarlılık mesajı verildi.

Karabük Üniversitesi çevresinde yürütülen temizlik çalışmasında, gönüllüler nehir kenarında biriken atıkları toplayarak bölgenin doğal yaşamına katkıda bulundu. Özellikle kuşların yaşam alanı olan nehir kıyısının temizlenmesi, ekolojik denge açısından önem taşıdı.

Kuşların sıkça uğradığı nehir kıyısı, plastik atık ve çeşitli çöplerden arındırıldı.

- Karabük'te hafızlığı tamamlayan 18 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Karabük'te hafızlığı tamamlayan 18 öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında, Sultantepe İmam Hatip Ortaokulu ve Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 18 hafız öğrenci için 100. Yıl Kültür Merkezi'nde icazet töreni yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Törende tekbirler eşliğinde 18 hafız öğrenci, sahnede yerlerini aldı. Video gösterisinin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, hafızlığın bir emanet ve ibadet yolculuğu olduğunu söyledi. Hafız olmanın yalnızca bir metni ezberlemek olmadığını belirten Akbaş, "Allah'ın kelamını kalbe, zihne ve hayata nakşetmektir. Bugün burada, bu kutsal emaneti taşıma azmini gösteren gençlerimiz, milletimizin gözbebeği olarak aramızda duruyor." dedi.