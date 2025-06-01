Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki 14 AAE 030 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu sanayi kavşağında R.K'nin kullandığı 78 AR 972 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller kavşaktaki levha ve direklere çarptı.
Kazada sürücüler ile 14 AAE 030 plakalı otomobildeki T.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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