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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 08:31 Güncelleme: 01.06.2025 - 08:31
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        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        E.A. idaresindeki 14 AAE 030 plakalı otomobil, Karabük-Safranbolu kara yolu sanayi kavşağında R.K'nin kullandığı 78 AR 972 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobiller kavşaktaki levha ve direklere çarptı.

        Kazada sürücüler ile 14 AAE 030 plakalı otomobildeki T.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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