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        Karabük'ten kısa kısa

        AK Parti Karabük teşkilatı, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:06
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        AK Parti Karabük teşkilatı, çevre temizliği etkinliği düzenledi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, teşkilat mensupları, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı öncülüğünde Kent Ormanı'nda çevre temizliği yaptı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük Çevre ve Şehircilik Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sezgin Urfa, çevre konusunun AK Parti'nin temel önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

        Urfa açıklamasında, "AK Partimiz kurulduğu günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çevre ve şehircilik alanında çok büyük hizmetler yaptı, büyük projelere imza attı. Bizden sonraki nesillere daha güzel, daha temiz dünya bırakmak için doğamızı, çevremizi korumayı, onu yaşatmayı en büyük vazife olarak gördü. Türkiye Yüzyılı'nda bu hedefimize ulaşmak için canla, başla ve samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

        - Karabük Belediyesi, kurban satış noktası ve ücretsiz servis saatlerini açıkladı

        Karabük Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış noktası ve ücretsiz servis saatlerine ilişkin açıklama yaptı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurbanlık satışları yalnızca Yenice yolu üzeri, Melise köyü karşısında bulunan mezbaha alanındaki hayvan pazarında gerçekleştirilecek.

        Belirlenen alan dışında kurban satışı yapılmasına izin verilmeyecek, yasağa uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

        Satış alanındaki hayvan sağlığı ve hijyen koşulları ise Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenecek.

        Vatandaşların kurban satış alanına kolay erişebilmesi için 5 Haziran Perşembe saat 17.00'ye kadar ücretsiz servis hizmeti sağlanacak ve Eski Balık Pazarı mevkisinden sabah saatlerinden itibaren gün boyu belirli aralıklarla araçlar kaldırılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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