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        Karabük'te kadınlar bayram için su böreği hazırlıyor

        Karabük'te Kurban Bayramı'nda misafirlere ikram edilecek su böreği hazırlıkları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:08 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:32
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        Karabük'te kadınlar bayram için su böreği hazırlıyor
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        Karabük'te Kurban Bayramı'nda misafirlere ikram edilecek su böreği hazırlıkları sürüyor.

        Merkeze bağlı Zopran köyünde ev hanımları, bayrama sayılı günler kala ikramlıkları hazırlamaya devam ediyor.

        Kadınların evlerinin önünde yaptığı su böreği, diğer özel günlerde olduğu gibi bu bayram da ikramların başında gelecek.

        Ev hanımı 66 yaşındaki Fatma Baylam, AA muhabirine, bayramlarda su böreğinin yanı sıra yaprak sarması ve tatlı yaptıklarını, bunları misafirlere ikram ettiklerini söyledi.

        Fatma Baylam'ın gelini Şule Baylam da kayınvalidesine börek yapmak için yardıma geldiğini ifade etti.

        Su böreklerinin meşhur olduğunu anlatan Baylam, yapım aşamaları hakkında bilgi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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