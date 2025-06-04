Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Yaralılar Yenice Devlet Hastanesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Turhan Karayakalı (58), Z.K. (60), N.K, A.Ç, Ü.B, S.O. (39), G.O. (13), E.O. (43) ve Y.B.A. (18) yaralandı.

A.O. (18) idaresindeki 06 BHY 654 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolu orman deposu mevkisinde T.B. (31) yönetimindeki 06 CCD 547 plakalı kamyonetle çarpıştı. Daha sonra B.K'nin (31) kullandığı 61 ACR 354 plakalı otomobil de kamyonetle çarpıştı.

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