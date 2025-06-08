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        Karabük'te otomobilin iş yerlerine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin iş yerlerine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 10:34 Güncelleme: 08.06.2025 - 10:34
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        Karabük'te otomobilin iş yerlerine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobilin iş yerlerine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        N.A. idaresindeki 78 SS 240 plakalı otomobil, Bağlarbaşı Mahallesi Aslanlar Sokak'ta seyir halindeyken kontrolden çıkarak kıraathane ve fırına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle kıraathane sahibi M.B. savrulan taşların göğsüne gelmesiyle yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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