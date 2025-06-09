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        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Şahin'den "yeni anayasa" ve "terörsüz Türkiye" açıklaması

        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, "yeni anayasa, terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı"nın bir bütün içinde ele alınması gereken devlet politikası olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:01 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:01
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        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Şahin'den "yeni anayasa" ve "terörsüz Türkiye" açıklaması
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        AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, "yeni anayasa, terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı"nın bir bütün içinde ele alınması gereken devlet politikası olduğunu söyledi.

        TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi de olan Şahin, partisinin Karabük İl Başkanlığı bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda hareket ettiklerini, aynı zamanda bir devlet yönettiklerinin de bilincinde olduklarını ifade etti.

        "Türkiye Yüzyılı'ndan ve terörsüz Türkiye hedefinden söz ediyoruz." diyen Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Son zamanlarda bu konuda ciddi bir ivme yakalandı. Yeni anayasa tartışmaları da bu sürecin bir parçasıdır. Bu meseleler, yıllar içinde ilmek ilmek örülmüş ve artık siyasi vizyonun ötesinde devlet politikası haline gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı’nın desteğiyle bu süreci yürütüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefi şu anda en fazla üzerinde durduğumuz konudur. Bu hedefe neden bu kadar önem verdiğimizi anlamak için ülkemizin terör nedeniyle yıllar içinde kaybettiklerini hatırlamak yeterlidir. Canlarımızı yitirdik, büyük maddi kayıplar yaşadık. Eğer bu kaynaklar başka alanlara aktarılabilseydi, bugün sorun olarak gördüğümüz pek çok mesele çoktan çözülmüş olurdu."

        "Biz, siyasi değil; tamamen devlet aklıyla bu süreci yürütüyoruz."

        "Terörsüz Türkiye" hedefinin, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla entegre şekilde yürütülen devlet politikası olduğunun altını çizen Şahin, şunları kaydetti:

        "Biz, siyasi değil, tamamen devlet aklıyla bu süreci yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Cumhur İttifakı’nın tüm paydaşları da bu bilinçle hareket ediyor. Bu sürecin ülkemize sağlayacağı katkıların hem teşkilatlarımız hem de milletimiz tarafından iyi anlaşılması gerekiyor. Devletimiz ve hükümetimiz, neyi ne için yaptığının farkında. Bu politikaların uygulanması adına büyük emek ve irade ortaya konuyor. İnşallah muvaffak olacağız. Vatandaşlarımız ve teşkilat mensuplarımız müsterih olsunlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza duydukları güveni sürdürsünler."

        - "Tünelin ucundaki ışık artık görünmeye başlamıştır"

        Önlerindeki iki yıl içinde Türkiye'nin önemli hedeflere ulaşacağını belirten Şahin, şöyle konuştu:

        "Önümüzdeki iki yıllık süreçte, Türkiye, terörsüz bir ülke ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atacaktır. Siyasi olarak güçlenecek, bu güçlenmenin ekonomik yansımaları vatandaşlarımızın günlük hayatına da olumlu şekilde yansıyacaktır. Hayatın her alanında hissedilecek iyileşmeler sağlanacaktır. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Tünelin ucundaki ışık artık görünmeye başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız bu hedeflere ulaşmak için var gücüyle çalışmaktadır. Yeni anayasa süreci de bu hedeflerle doğrudan bağlantılıdır. Yeni anayasa, terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı birbirinden ayrı düşünülemez."

        Zaman zaman muhalefetten bu konulara ilişkin eleştiriler geldiğini aktaran Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bu eleştiriler, Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına yöneltilmiş gibi yansıtılıyor ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni anayasa şahsi bir mesele değil, Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesi için elzem olan sivil ve demokratik ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu süreçte siyasi bir saikle değil, milli bakış açısıyla yol alıyoruz. Arzu ederiz ki muhalefet partileri de bu süreçte yapıcı katkılar sunsun. Çünkü bu meseleler siyasi değil, milli meseledir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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