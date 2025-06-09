Karabük'te ova köyleri bayramda buluştu

Etkinliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte 35 kişinin birincilik için mücadele ettiği yarışma ilgi gördü.

Yaklaşık 3 bin kişi katıldığı etkinlikte çocuklar için oyun ve tiyatro gösterileri sahnelendi.

Ovaşeyhler köyü Elekler Mahallesi'nde düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde, Safranbolu ve Eflani ilçesine bağlı 11 köyün sakinleri bir araya geldi.

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