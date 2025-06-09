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        Karabük'te ova köyleri bayramda buluştu

        Karabük'ün Eflani ilçesinde Ova Dernekler Federasyonu tarafından Kurban Bayramı etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 12:06 Güncelleme: 09.06.2025 - 12:06
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        Karabük'te ova köyleri bayramda buluştu
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        Karabük'ün Eflani ilçesinde Ova Dernekler Federasyonu tarafından Kurban Bayramı etkinliği düzenlendi.

        Ovaşeyhler köyü Elekler Mahallesi'nde düzenlenen bayramlaşma etkinliğinde, Safranbolu ve Eflani ilçesine bağlı 11 köyün sakinleri bir araya geldi.

        Yaklaşık 3 bin kişi katıldığı etkinlikte çocuklar için oyun ve tiyatro gösterileri sahnelendi.

        Etkinlikte 35 kişinin birincilik için mücadele ettiği yarışma ilgi gördü.

        Etkinliğe, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, siyasi parti temsilcileri, dernek başkanları ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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