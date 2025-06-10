Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediyesi, yaz aylarının gelişiyle park, bahçe ve refüjlerde başlattığı mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen uygulamalarla şehir, mevsime uygun çiçeklerle daha estetik ve canlı bir görünüme kavuşuyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, ana arterler, kavşaklar, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda kapsamlı çevre düzenleme faaliyeti sürdürülüyor.

Çiçek dikimlerinin yanı sıra temizlik, bakım ve peyzaj düzenlemeleriyle kentin genelinde planlı çevre yönetimi anlayışı hayata geçiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, belediyecilik anlayışını sadece altyapı değil, aynı zamanda estetikle de bütünleştirdiklerini belirterek, "Her çalışmamızda şehrimizin kimliğini ve doğasını gözetiyor, kent estetiğine katkı sunacak adımlar atıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın huzur içinde yaşayabileceği, düzenli ve yeşil bir Karabük inşa etmek." ifadelerini kullandı.

- Ovacuma vosvosunun rengi bu sene de değişmedi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Ovacuma köyü girişinde direk üzerine konulan otomobilin rengi, Galatasaray'ın bu yıl da Trendyol Süper Lig şampiyonu olmasıyla sarı-kırmızı kaldı.

Daha önce belde olan Ovacuma köyünün konumunun daha rahat bulunması ve tanınması amacıyla eski Ovacuma Belediye Başkanı Abdullah Deniz ile arkadaşı tarafından direk üzerine konulan "vosvos", her yıl şampiyon olan takımın renklerine boyanıyor.

İki yıl önce sarı-kırmızıya boyanan vosvosun rengi, Galatarasay'ın bu yıl da ligi şampiyon bitirmesi dolayısıyla değişmedi.