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        Karabük'te park halindeki 2 tırın dorsesi yandı

        Karabük'te park halindeki 2 tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 11.06.2025 - 10:54
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        Karabük'te park halindeki 2 tırın dorsesi yandı
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        Karabük'te park halindeki 2 tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Bayır Mahallesi Plevne Caddesi'nde park halindeki 78 AT 044 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 78 BA 492 plakalı tırın dorsesine de sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, dorseler zarar gördü.

        Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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