Karabük'te park halindeki 2 tırın dorsesi yandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bayır Mahallesi Plevne Caddesi'nde park halindeki 78 AT 044 plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişikteki 78 BA 492 plakalı tırın dorsesine de sıçradı.

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