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        Tayyip Talha Sanuç, lise öğretmenine Beşiktaş forması hediye etti

        Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, lise öğretmenine takım arkadaşlarının imzalarının olduğu formayı hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 14:27 Güncelleme: 11.06.2025 - 14:27
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        Tayyip Talha Sanuç, lise öğretmenine Beşiktaş forması hediye etti
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        Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç, lise öğretmenine takım arkadaşlarının imzalarının olduğu formayı hediye etti.

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın stoperi Sanuç, tatil için geldiği memleketi Karabük'te Safranbolu Milli Eğitim Müdürü Şevket Küçükzoroğlu'nu ziyaret etti.

        Sanuç, Karabük 75. Yıl Anadolu Lisesinden öğretmeni Küçükzoroğlu'na tüm takım oyuncularının imzaladığı, 5 numaralı "Tayyip Talha" yazan formasını hediye etti.

        Küçükzoroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 75. Yıl Karabük Anadolu Lisesinden öğrencisi Tayyip Talha Sanuç'u başarılarından dolayı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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