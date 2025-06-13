Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te ormanlık alanda karaca görüntülendi

        Karabük'ün Eflani ilçesinde karacanın ormanlık alanda dolaşması kayıt altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 10:12 Güncelleme: 13.06.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te ormanlık alanda karaca görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Eflani ilçesinde karacanın ormanlık alanda dolaşması kayıt altına alındı.

        İlçedeki ormanlık alanın kenarında yürüyen karacayı fark eden bir kişi, o anları kamerayla kaydetti.

        Görüntülerde, karacanın ormanlık alanda yürümesi ve bir süre sonra gözden kaybolması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        Netanyahu'dan "İsraillilere sığınaklarda kalın" uyarısı
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        İsrail'in İran'a saldırısı sonrası piyasalar nasıl etkilendi?
        Türkiye'den ilk tepki... Ömer Çelik: Barbarca bir saldırganlıktır
        Türkiye'den ilk tepki... Ömer Çelik: Barbarca bir saldırganlıktır
        İsrail-İran hattında son yıllarda neler yaşandı?
        İsrail-İran hattında son yıllarda neler yaşandı?
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısının ardından Trump'tan ilk açıklama
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        Hamaney: İsrail'e sert karşılık vereceğiz
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İranlı komutan Hüseyin Selami hayatını kaybetti
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        İsrail'in İran saldırısı sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 265'i aştı!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Komşuları kokudan rahatsız oldu... Cesedini buldular!
        Bernardo Silva heyecanı!
        Bernardo Silva heyecanı!
        İTO'dan faiz açıklaması
        İTO'dan faiz açıklaması
        Tacizcisini öldüren lise öğrencisi yeniden yargılanacak!
        Tacizcisini öldüren lise öğrencisi yeniden yargılanacak!
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        18 yaşından küçük 3 çocuk... İlişki vaadi kâbusla bitti!
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        "Suratıma tükürecekler diye bekliyordum"
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!
        Tanınmamak için kask taktı! Kan donduran işkence!

        Benzer Haberler

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 2025'e afet açısından çok hızlı başladık
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 2025'e afet açısından çok hızlı başladık
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Karabük'te zirai dondan etkilenen tarım alanl...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Karabük'te zirai dondan etkilenen tarım alanl...
        Karabük'te 2 tırı kundaklayan zanlı tutuklandı
        Karabük'te 2 tırı kundaklayan zanlı tutuklandı
        Park halindeki TIR'ı kundaklayan şüpheli tutuklandı
        Park halindeki TIR'ı kundaklayan şüpheli tutuklandı
        Karabük'te burunlu engerek görüldü
        Karabük'te burunlu engerek görüldü
        KARÇEL, Adana'da kurulacak polipropilen üretim tesisinin çelik imalat ve mo...
        KARÇEL, Adana'da kurulacak polipropilen üretim tesisinin çelik imalat ve mo...