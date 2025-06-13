Karabük'te Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu

Yenişehir Mahallesi Çamlık Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler ve ebediyete irtihal etmiş gaziler için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, dualar okundu.

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