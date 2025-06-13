Karabük'te Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu
Karabük'te Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlid-i şerif programı düzenlendi.
Karabük'te Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlid-i şerif programı düzenlendi.
Yenişehir Mahallesi Çamlık Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler ve ebediyete irtihal etmiş gaziler için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, dualar okundu.
Mevlit programına, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutan Vekili Kıdemli Albay Ercan Özkan, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Abdülkadir Kazan, kurum müdürleri, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.
Program sonrası, İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından cemaate lokum ikram edildi.
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