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        Karabük'te Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu

        Karabük'te Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlid-i şerif programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:58 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:58
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        Karabük'te Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit okutuldu
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        Karabük'te Jandarma Teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlid-i şerif programı düzenlendi.

        Yenişehir Mahallesi Çamlık Camisi'nde düzenlenen programda, şehitler ve ebediyete irtihal etmiş gaziler için Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, dualar okundu.

        Mevlit programına, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Gökcek, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutan Vekili Kıdemli Albay Ercan Özkan, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Abdülkadir Kazan, kurum müdürleri, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Program sonrası, İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından cemaate lokum ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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