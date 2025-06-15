Karabük'te biniciliğe meraklı olan öğrenciye LGS sınavı sonrası at hediye edildi

Yaz tatilinde her gün at çiftliğine gideceğini belirten Yalçınkaya, "At hediye edileceğinden haberim yoktu. Sürpriz oldu. Sevindim, mutluyum." dedi.

Uzun yıllar at binmeye gittiği ancak sınav döneminde bir süre ayrı kaldığı çiftlik sahibi tarafından Yalçınkaya'ya bu özlemini gidermesi için "Kınalı Yörük" isimli kısrak armağan edildi.

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