Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi PARTECH Hyperloop Takımı'ndan Türkiye birinciliği

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan PARTECH Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2025 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nın ön değerlendirme raporu sonuçlarına göre Türkiye birincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 12:53 Güncelleme: 16.06.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesi PARTECH Hyperloop Takımı'ndan Türkiye birinciliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan PARTECH Hyperloop Takımı, TEKNOFEST 2025 Hyperloop Geliştirme Yarışması'nın ön değerlendirme raporu sonuçlarına göre Türkiye birincisi oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, takım kısa süre içinde ikinci raporu da sunarak tasarladıkları prototip araçla İstanbul'da düzenlenecek büyük finalde yarışacak.

        Takım, ayrıca Avrupa'nın prestijli teknoloji etkinliklerinden European Hyperloop Week 2025'te finalist olarak Türkiye'yi temsil edecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen PARTECH Hyperloop Takımı Kaptanı İsmail Akbaş, "Hyperloop, beşinci nesil ulaşım teknolojisi olarak görülüyor. Elon Musk tarafından Amerika'da temelleri atılan bu sistem, henüz tam anlamıyla hayata geçirilmemiş bir teknoloji. Biz de bu alanda çalışarak, gelecek nesillere bu bilgi ve birikimi aktarmak istiyoruz. Henüz yapılmamış bir şeyi yapmaya çalışıyoruz ve bu bizim için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

        Sistemlerinin farkını aktaran Akbaş, "Sistemimiz diğer projelere göre çok daha büyük ve ağır. Daha endüstriyel. Kargo taşımacılığı, insan taşımacılığı gibi yeni konulara da hızlı şekilde adapte olabilecek bir araç üretiyoruz. Rakiplerimizden bizi farklı kılan kısım da bu." ifadesini kullandı.

        Akbaş, disiplinli mühendislik yaklaşımıyla başarıya ulaştıklarına değinerek, şunları kaydetti:

        "Hedefimiz en başından beri birincilikti. Bu yolda ilk günden itibaren büyük motivasyonla çalıştık ve ilk raporumuzda da bu iddiamızı kanıtladık. Sadece TEKNOFEST'te değil, Hollanda'daki yarışmada da finale kalmayı başardık. Yarışmada hem üniversitemizi hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        İngiliz istihbaratının başına ilk kez bir kadın atandı
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Otomobil kalmadı! Anne ile oğluna mezar oldu!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        15 yıllık husumet vardı... Kıraathanede kanlı buluşma!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Fenerbahçe Jhon Duran için devrede!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Fenerbahçe transferde dörtnala!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi

        Benzer Haberler

        Karabük'te asker uğurlama konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada
        Karabük'te asker uğurlama konvoyundaki tehlikeli yolculuk kamerada
        Hadrianopolis'te tespit edilen iki dairesel yapının fonksiyonu ortaya çıkar...
        Hadrianopolis'te tespit edilen iki dairesel yapının fonksiyonu ortaya çıkar...
        Otomobil menfeze çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil menfeze çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Karabük'te "7. Aladağ Şenlikleri" düzenlendi
        Karabük'te "7. Aladağ Şenlikleri" düzenlendi
        Karabük'te menfeze çarpan otomobildeki 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
        Karabük'te menfeze çarpan otomobildeki 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
        Karabük'te biniciliğe meraklı olan öğrenciye LGS sınavı sonrası at hediye e...
        Karabük'te biniciliğe meraklı olan öğrenciye LGS sınavı sonrası at hediye e...