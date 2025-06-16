Karabük'te köy yollarına sıcak asfalt serimi sürüyor

Karabük İl Özel İdaresi tarafından başlatılan asfalt çalışmaları kapsamında, Eflani ilçesindeki köy yolarına bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt serimi devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Çukurören-Alaçat köyleri grup yolundaki çalışmaları inceleyen AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, yürütülen faaliyetlerle ilgili İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci'den bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, asfalt sezonunun başlamasıyla ekiplerin hızlıca sahaya çıktığını belirterek, "Bu yıl, önceki yıllara göre daha fazla köy yolunu asfaltlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın daha güvenli, daha konforlu ve daha hızlı ulaşım imkanına kavuşması için durmaksızın çalışıyoruz. İl Özel İdaremizin sahadaki tüm ekipleri büyük özveriyle görev yapıyor. Bizler de bu çabanın yakından takipçisiyiz ve sahadayız." ifadelerini kullandı.